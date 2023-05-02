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وظائف لدى شركة سابك السعودية بعدة تخصصات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مهندس الدروس المستفادة.
  2. أخصائي MTO.
  3. مخطط المشروع.
  4. مهندس البناء.
  5. مهندس رئيسي ، الاستدامة.
  6. مهندس البيئة والصحة والسلامة والأمن.
  7. مهندس تقدير التكاليف.
  8. محلل أول ، IT / EDMS.
  9. مهندس سلامة العمليات الرئيسي.
  10. مهندس إنشائي مدني.
  11. مهندس إدارة المخاطر.
  12. التأكيد ، النمو الاستراتيجي – إدارة المخاطر.
  13. محلل ، بحوث اقتصادية.
  14. أخصائي إدارة المحافظ.
  15. أخصائي أول ، التخطيط الضريبي والمشاريع.
  16. مدير تطوير المشاريع.
  17. مدير المخاطر ، النمو الاستراتيجي – إدارة المخاطر.
  18. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

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 للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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