وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير قسم قنوات الأجهزة الذكية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، هندسة النظم).

– مساعد مدير العروض الخاصة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، المبيعات).

– مساعد مدير إدارة العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)