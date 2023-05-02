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وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والرياض، وتبوك، والظهران.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف خلية التدريب/ التايفون (الطائف).

– مهندس معماري (الرياض).

– أخصائي جودة المشروع (تبوك).

– مدرب صيانة طائرات (الظهران).

– أخصائي صيانة (الطائف).

– رئيس أعمال الأداء والتطوير (الرياض).

– فني دعم/ طوافات النجاة (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 19 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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