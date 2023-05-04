وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت (الهيئة العامة للإحصاء)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

إحصائي(TEST).

المؤهلات والخبرات:

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درجة بكالوريوس في الرياضيات / الإحصاء أو ما يعادله.

مبتدئ الخبرة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).