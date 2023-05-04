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وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة التعدين.

المؤهلات والخبرات:

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  • يفضل شهادة مهنية في المجال البيئي.
  • إتقان اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
  • المؤهلات العلمية: بكالوريوس هندسة بيئية.

طريقة التقديم:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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