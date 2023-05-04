وظائف بـ المعهد التقني السعودي لخدمات البترول

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول (التابع لوزارة الطاقة) ، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع المعهد في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

المدرب الفني 2 ميكانيكي.

المؤهلات والخبرات:

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دبلوم مؤهل في موضوع هندسي / تقني.

قدرة ممتازة في اللغة الإنجليزية.

خبرة: 3 سنوات من الخبرة الصناعية ذات الصلة في صناعة البتروكيماويات والهندسة وصيانة المصانع.