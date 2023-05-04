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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- قائد فريق تطوير قطاع الصحة.
المؤهلات والخبرات:
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- المؤهلات الدراسية / الشهادات المهنية: شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- الخبرات المهنية: – 5 سنوات خبرة على الأقل.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).