وظائف

وظائف بـ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • قائد فريق تطوير قطاع الصحة.

المؤهلات والخبرات:

قد يهمّك أيضاً

طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي بدبي
إطلاق التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في عددٍ من البعثات
  • المؤهلات الدراسية / الشهادات المهنية: شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • الخبرات المهنية: – 5 سنوات خبرة على الأقل.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا