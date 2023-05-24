- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم وظائف بـ الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 6 وظائف مُتعددة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مسؤول تجربة المستخدم (لا تشترط الخبرة).
2- مدير حسابات العملاء.
3- مُحلل أبحاث أول لتجربة العملاء.
4- مسؤول أول لتجربة العملاء.
5- مدير حسابات عملاء أول.
6- منسق مركز اتصال أول.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
قد يهمّك أيضاً
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23.
قد يهمّك أيضاً
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا