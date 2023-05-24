 وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة مسك الخيرية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تطوير الأعمال – مدينة مسك. أمين. أمين مساعد. مدير مشروع أول – مدينة مسك. مساعد مدير التطوير – مدينة مسك. مدير المخاطر – مدينة مسك. أخصائي أول تجاري – مدينة مسك. مدير حلول المدينة الذكية – مدينة مسك. مستشار قانوني – مدينة مسك. مدير التصميم – مدينة مسك. المراقب المالي – مدينة مسك. مدير التدقيق الداخلي – مدينة مسك. مدير الجدوى – مدينة مسك. اختصاصي قانوني II. مدير البحث والنشر. مدير إدارة المواهب. ضابط مشروع أول – القيادة. مدير البرنامج – الشراكة الدولية. رئيس إدارة الأحداث. ضابط أول إدارة الأداء. مدير المشروع – المجتمعات. مدير مشروع أول – ريادة الأعمال. والمزيد …