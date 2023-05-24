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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة مسك الخيرية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير تطوير الأعمال – مدينة مسك.
- أمين.
- أمين مساعد.
- مدير مشروع أول – مدينة مسك.
- مساعد مدير التطوير – مدينة مسك.
- مدير المخاطر – مدينة مسك.
- أخصائي أول تجاري – مدينة مسك.
- مدير حلول المدينة الذكية – مدينة مسك.
- مستشار قانوني – مدينة مسك.
- مدير التصميم – مدينة مسك.
- المراقب المالي – مدينة مسك.
- مدير التدقيق الداخلي – مدينة مسك.
- مدير الجدوى – مدينة مسك.
- اختصاصي قانوني II.
- مدير البحث والنشر.
- مدير إدارة المواهب.
- ضابط مشروع أول – القيادة.
- مدير البرنامج – الشراكة الدولية.
- رئيس إدارة الأحداث.
- ضابط أول إدارة الأداء.
- مدير المشروع – المجتمعات.
- مدير مشروع أول – ريادة الأعمال.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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