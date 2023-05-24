وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للإحصاء

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف (جامع بيانات ميداني – عمل مرن)، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

هدف الوظيفة:

– يتولى مسؤول جمع البيانات مسؤولية إجراء المقابلات الشخصية بمساعدة الكمبيوتر ومتابعة المسوح غير المكتملة وحل الشكاوى والقضايا المتكررة التي تم تحديدها والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة التحديات والحلول الممكنة والعمل على الزيارات الميدانية لحل المشكلات والشكاوى والحصول على نتائج المسوح في الوقت المحدد.

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المؤهلات والمتطلبات الوظيفية:

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1- بدون خبرة أو ما يصل إلى سنتين من الخبرة في مجال جمع البيانات.

2- درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال / الإحصاء أو ما يعادله.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا