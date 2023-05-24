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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مدير مكتب.
- سكرتير.
- محلل حالة مساعد.
- محلل حالة.
- تمهير متدرب.
- محلل تخطيط وأداء أول.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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