وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للملكية الفكرية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية (SAIP)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير مكتب. سكرتير. محلل حالة مساعد. محلل حالة. تمهير متدرب. محلل تخطيط وأداء أول. والمزيد …

طريقة التقديم:



أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ حاليا، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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