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وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مشغل معالجة المياه والصرف.
  2. مدير التخطيط والتطوير التنظيمي
  3. سكرتير / سكرتير.
  4. أخصائي مراقبة الجودة
  5. المسجل / NICU.
  6. مساعد مدير التمريض.
  7. مشرف تمريض.
  8. طبيب أخصائي في قسم العيون (الدوادمي).
  9. طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي).
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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