شكرا لقرائتكم وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مشغل معالجة المياه والصرف.
- مدير التخطيط والتطوير التنظيمي
- سكرتير / سكرتير.
- أخصائي مراقبة الجودة
- المسجل / NICU.
- مساعد مدير التمريض.
- مشرف تمريض.
- طبيب أخصائي في قسم العيون (الدوادمي).
- طبيب أخصائي في قسم أنف وأذن وحنجرة (الدوادمي).