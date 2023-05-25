شكرا لقرائتكم وظائف بـ الإدارة العامة لصحة السجون في عدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف إدارية وقانونية وصحية، لحملة (الدبلوم فأعلى) للعمل في الإدارة العامة لصحة السجون بعدة مناطق بالمملكة (منها وظائف لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

– (الرياض، تبوك، بيشة، الجوف، الأحساء، جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة، أبها، حائل، حفر الباطن، نجران، القريات، عرعر، الطائف، جازان، الدمام، القصيم)، وأخرى.

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الوظائف المتاحة:

– أخصائي قانوني.

– أخصائي عقود ومنافسات.

– أخصائي موارد بشرية.

– طبيب عام.

– طبيب نائب أسرة.

– طبيب نائب جلدية.

– طيب نائب عيون.

– طبيب نائب نفسية.

– طيب نائب أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي تمريض.

– فني تمريض.

– فني مساعد طبيب أسنان.

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/05هـ الموافق 2023/05/25م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/19هـ الموافق 2023/06/08م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا