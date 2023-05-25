شكرا لقرائتكم وزارة الدفاع تعلن فتح القبول لدورة الضباط للخريجين الجامعيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1445/1444هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المتاحة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن لا يكون سبق أن انسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

3- أن لا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن (27 عاماً لجميع التخصصات) و (30 عاماً للأطباء تخصص “طبيب عام / جراحة”,”طبيب أسنان”) عند بداية العام الدراسي .

4- التخصصات (التخصصات الهندسية، تخصصات الحاسب الآلي، التخصصات الإدارية، التخصصات الطبية، التخصصات الشرعية)، وأخرى.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن (جيد).

6- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة (القياس) للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

7- ألا يقل الطول عن (165) سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن (حسب الجدول الطبي).

8- أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

9- أن يكون الطالب حاصلاً على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

10- أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.11- أن يجتاز جميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية , الكشف الطبي , التزكية الأمنية …إلخ).

12- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

13- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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المزايا:

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1- النفقات الدراسية (تتكفل الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي ألحق عليها الطالب الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري بتوفير جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدورة).

2- الملابس العسكرية (تصرف للجامعيين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة عقد دورة التأهيل).

3- الطعام (جميع الجهات التي تعقد دورات التأهيل العسكري تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية للجامعيين مجهزة بطاقم يقوم بتجهيز وتقديم الوجبات حسب أصناف الطعام المعدة بدقة ومراقبة صحيا والتي تخضع لمواصفات محددة من قبل لجنة مختصة بذلك).

4- السكن (تتكفل الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري بتوفير السكن الملائم ضمن منشآتها خلال فترة دورة التأهيل العسكري).

5- العلاج (تؤمن الجهة الكلية أو المركز أو المعهد التي الحق عليها الخريج الجامعي للحصول على دورة التأهيل العسكري للجامعيين العلاج في المستوصف الموجود بها أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال التحاقه بالدورة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية).

6- الراتب (يمنـح الطالب الجامعـي مكـافأة شهـرية تعادل نصف الراتب الشهـري الأساسي لرتبة ملازم خلال فترة التحاقه).

التخصصات:

1- التخصصات الهندسية.

2- تخصصات الحاسب الآلي.

3- التخصصات الإدارية.

4- التخصصات الطبية.

5- التخصصات الشرعية.

تنبيه:

– يتم تحديث التخصصات المطلوبة مع بداية كل مرحلة قبول.

التخصصات الهندسية:

– تقنية آلات ومعدات كهربائية- تقنية الكترونيات صناعية وتحكم- تقنية الكترونية- تقنية إنتاج- تقنية إنتاج كيميائي- تقنية كهربائية- تقنية محركات ومركبات آلية- تقنية ميكانيكية- جيو ماتيكس- جيوفيزياء- فيزياء- كيمياء- كيمياء صناعية- هندسة اتصالات- هندسة التحكم والقياسات- هندسة السلامة- هندسة الكتروميكانيك- هندسة الكترونيات- هندسة إنتاج- هندسة بيئية- هندسة زراعية- هندسة صناعية- هندسة طيران- هندسة كهربائية- هندسة كيميائية- هندسة مدنية- هندسة مساحة- هندسة مساحة بحرية- هندسة معمارية- هندسة ميكانيكية- هندسة نووية

تخصصات الحاسب الآلي:

– إحصاء- إدارة مصادر معلومات- أمن اتصالات- أمن المعلومات- أمن سيبراني- الذكاء الاصطناعي- بحوث وعمليات- تقنية معلومات- رياضيات- علوم حاسب آلي- مصمم جرافيكس- نظم معلومات- هندسة برمجيات- هندسة حاسب آلي- هندسة شبكات- هندسة نظم

التخصصات الإدارية:

– إدارة صحية و مستشفيات- إدارة أعمال- إدارة المخاطر- إدارة سلسلة الإمداد و التموين- إدارة عامة- إدارة مالية- إدارة مشاريع- أرصاد جوية- إعلام- اقتصاد- القانون الدولي- القانون الدولي الإنساني- القانون وعلوم الشرطة- أنظمة قانون- تاريخ- تربية بدنية- تربية فنية- جغرافيا- علاقات دولية- علاقات عامة- علم الفلك- علم المعلومات / مكتبات- علوم استراتيجية- علوم البحار- علوم بيئية- علوم سياسية- علوم شرطية تطبيقية- لغة أوردو- لغة اسبانية- لغة انجليزية- لغة انجليزية، ترجمة- لغة تأملى- لغة تركية- لغة روسية- لغة صينية- لغة عبرية- لغة فارسية- لغة فرنسية- لغة فلبينية- محاسبة- مناهج وطرق تدريس- موارد بشرية- نظم معلومات إدارية- نظم معلومات جغرافية

التخصصات الطبية:

– ( كبار ) ICU زمالة طب- أحياء دقيقة- أخصائي طب طوارئ- تغذية- زمالة أسنان (استعاضة سنيه)- زمالة الجراحة العامة- زمالة الطب الباطني- زمالة الطب المهني- زمالة الطب الوقائي- زمالة انف وأذن وحنجرة- زمالة جراحة العظام- زمالة طب أطفال- زمالة طب الأسرة- زمالة طب الأعصاب- زمالة طب التأهيل- زمالة طب التخدير- زمالة طب الطوارئ (كبار)- زمالة طب النفسي- زمالة طب وجراحة العيون- طب عام- علاج طبيعي- علم نفس- مختبرات- معلومات صحية

التخصصات الشرعية:

– تخصصات شرعية- علم اجتماع / خدمة اجتماعية- لغة عربية.

بخصوص حملة الثانوية:

– قريباً سوف يتم نشر مواعيد التقديم (اضغط هنا).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا