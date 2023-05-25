شكرا لقرائتكم جامعة الإمام تعلن طرح أكثر من 150 وظيفة أكاديمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (عمادة الموارد البشرية) عن توفر أكثر من (150) وظيفة أكاديمية (للرجال والنساء) على رتبة (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ) في مختلف التخصصات عن طريق النقل في الكليات التالية:

التخصصات المتاحة

– الاقتصاد والعلوم الإدارية

– الإعلام والاتصال

– علوم الحاسب والمعلومات

– العلوم

– الهندسة

– الطب

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طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/11/5هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الأربعاء 1444/11/11هـ.