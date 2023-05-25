وظائف إدارية شاغرة لدى بترو رابغ

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف بترو رابغ

وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال).

– أخصائي تسويق أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، التسويق، الاقتصاد، الإحصاء)، أو ما يعادلها.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)