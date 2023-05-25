وظائف إدارية شاغرة في طيران الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير أول تخطيط أعمال الولاء.

– مدير استراتيجية الولاء.

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– مدير التدقيق.

– مدير إدارة المخاطر المؤسسي.

– مشرف إدارة المخاطر.

– مدير الاستدامة.

– مدير أول البيئية والاجتماعية والحوكمة.

– مشرف البيئية والاجتماعية والحوكمة.

– مدير شراكة أعمال الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)