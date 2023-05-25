وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني تعقيم.

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– طبيب استشاري مساعد أشعة تشخيصية.

– أخصائي جودة.

– أخصائي ممارس مكافحة العدوى.

– أخصائي علم الأوبئة.

– أخصائي صحة البيئة.

– فني طوارئ/ الرعاية المنزلية.

– أخصائي تمريض/ الرعاية المنزلية.

– طبيب استشاري مساعد علم الأمراض التشريحي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)