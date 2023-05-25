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وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف العلاقات الحكومية.

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– فني كهربائي أول.

– منسق تدريب السلامة.

– مساعد تنفيذي.

– مشرف الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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