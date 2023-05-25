شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– مشرف العلاقات الحكومية.

قد يهمّك أيضاً

– فني كهربائي أول.

– منسق تدريب السلامة.

– مساعد تنفيذي.

– مشرف الصيانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)