شكرا لقرائتكم 10 وظائف شاغرة لدى مجموعة العليان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس أول مبيعات/ ما قبل البيع (الرياض).

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– محلل سلسلة التوريد (الرياض).

– أخصائي منتجات (جدة).

– أخصائي منتجات (الخبر).

– ممثل مبيعات الأعمال (الرياض).

– مسؤول المبيعات (الرياض).

– أخصائي خدمة العملاء (الرياض).

– فني أول صيانة (الخبر).

– مسؤول المبيعات (الخبر).

– مسؤول العلاقات الحكومية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)