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وظائف شاغرة لدى المراعي في 6 مدن

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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى المراعي في 6 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض، والدمام، وجدة، وخميس مشيط، وحائل.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تقني التعبئة والتغليف/ العبوات (الخرج).

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– تنفيذي العملاء الإقليمي (الرياض).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (الدمام).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (جدة).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (خميس مشيط).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (حائل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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