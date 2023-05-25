شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى المراعي في 6 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض، والدمام، وجدة، وخميس مشيط، وحائل.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تقني التعبئة والتغليف/ العبوات (الخرج).

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– تنفيذي العملاء الإقليمي (الرياض).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (الدمام).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (جدة).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (خميس مشيط).

– تنفيذي العملاء الإقليمي (حائل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)