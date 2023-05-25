وظائف شاغرة لدى مجموعة الفطيم

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة ومتاجرها ومشاريعها القائمة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم القابضة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس تصميم كهربائي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، التسويق).

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– أمين الصندوق موقع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول التصاميم: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص الهندسة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)