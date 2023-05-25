وظائف شاغرة بالخزف السعودي في 8 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من الرياض، والجوف، ونجران، وعرعر، والطائف، وصبيا، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف صالة عرض (عرعر).

– سائق مركبة ثقيلة (الطائف).

– ممثل مبيعات/ صالة عرض (صبيا).

– سائق مركبة ثقيلة (جدة).

– ممثل مبيعات/ صالة عرض (الدمام).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)