شكرا لقرائتكم 17 وظيفة شاغرة في الاتصالات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مساعد مدير إدارة الإستراتيجية.

– مساعد مدير إدارة المنتجات.

– مساعد مدير تطوير الأعمال.

– خبير تطوير الأعمال.

– مدير قسم التجزئة.

– خبير رئيسي تطوير الأعمال.

– مساعد مدير التسريع الرقمي.

– خبير هندسة الحلول.

– خبير رئيسي هندسة الحلول.

– خبير تطوير خلق القيمة الرقمية.

– خبير التسريع الرقمي.

– مدير المناسبات والعلاقات العامة.

– مساعد مدير المشاريع العامة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)