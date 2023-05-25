شكرا لقرائتكم 18 وظيفة شاغرة في شركة BAE SYSTEMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الطائف، والدمام، والظهران، والرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير مشروع (الطائف).

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– مدرب صيانة كهربائية (الدمام).

– أخصائي الصيانة/ الحماية من الإشعاع (الطائف).

– مدرب فني إلكترونيات الطيران (الظهران).

– منسق مشروع طائرات التدريب (الرياض).

– منسق مشروع أول (الرياض).

– مدير ضمان الجودة (الطائف).

– مبرمج قواعد البيانات الجغرافية (الرياض).

– منسق مشروع/ التورنادو (الرياض).

– مهندس المقاييس (الظهران).

– مدرب فني تقني (الظهران).

– مدرب مراقبة الطائرات والإنذار (الظهران).

– أخصائي أول التعلم والتطوير (الرياض).

– رئيس الإطفاء/ مستشار السلامة (الرياض).

– مدرب بحري/ التموين (الظهران).

– مدرب ومنسق عمليات (الظهران).

– مساعد موارد بشرية (الطائف).

– مطور الوسائط المتعددة (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 مايو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 23 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)