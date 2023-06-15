الارشيف / وظائف

وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تنمية الصادرات  عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (إدارية، تقنية، هندسية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير أول المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.
– مدير التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي مبادرات وشراكات.
– أخصائي مصمم جرافيك.
– أخصائي تقنية معلومات.
– قائد تنفيذ الاستراتيجية.
– مدير محفظة المشاريع.
– أخصائي تسويق.

قد يهمّك أيضاً

جامعة الأمير سطام تعلن عن وظائف شاغرة
لحظة ثوران بركان مايون في الفلبين

التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع