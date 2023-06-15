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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وتقنية وهندسية بهيئة تنمية الصادرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (إدارية، تقنية، هندسية) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مدير أول المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.
– مدير التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي مبادرات وشراكات.
– أخصائي مصمم جرافيك.
– أخصائي تقنية معلومات.
– قائد تنفيذ الاستراتيجية.
– مدير محفظة المشاريع.
– أخصائي تسويق.
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التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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