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شكرا لقرائتكم فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن تدريب ينتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية العامة للعمل مع شركة أمواج الطاقة (بمنطقة حائل)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط المطلوبة:
1- سعودي الجنسية.
2- حاصل على الثانوية العامة.
3- العمر أن لا يتجاوز 27 عاماً.
4- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).
5- من سكان منطقة حائل.
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المميزات أثناء التدريب:
1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب .
2- مكافأة شهرية لا تقل عن (2,000) ريال أثناء التدريب.
3- تأمين طبي.
المميزات بعد التدريب:
1- راتب مجزي أساسي.
2- بدلات أخرى .
3- تأمين طبي.
موعد التقديم:
– يوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م (الساعة 8:30 صباحاً).
مكان التقديم:
– صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بحائل.