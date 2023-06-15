شكرا لقرائتكم فرص تدريب وتوظيف بالمعهد السعودي للإلكترونيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية (سيهاي) عن تدريب ينتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية العامة للعمل مع شركة أمواج الطاقة (بمنطقة حائل)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- سعودي الجنسية.

2- حاصل على الثانوية العامة.

3- العمر أن لا يتجاوز 27 عاماً.

4- لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية (هدف).

5- من سكان منطقة حائل.

قد يهمّك أيضاً

المميزات أثناء التدريب:

1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التدريب .

2- مكافأة شهرية لا تقل عن (2,000) ريال أثناء التدريب.

3- تأمين طبي.

المميزات بعد التدريب:

1- راتب مجزي أساسي.

2- بدلات أخرى .

3- تأمين طبي.

موعد التقديم:

– يوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م (الساعة 8:30 صباحاً).

مكان التقديم:

– صندوق تنمية الموارد البشرية هدف بحائل.