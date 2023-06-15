- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم نيوم تعلن عن 9 وظائف إدارية وأمنية وهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم عن طرح (9) فرصة وظيفية في مجالات (إدارية وأمنية وهندسية) للعمل لدى شركاء نيوم برواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً على النحو التالي:
تفاصيل الوظائف
– مسؤول أمن
– مهندس تخطيط
– ممرض
– أخصائي تسويق
– مهندس ميكانيكي
– مهندس سلامة
– حاسب كميات
– مدير مكتب فني
– إداري
قد يهمّك أيضاً
الرواتب:
رواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا