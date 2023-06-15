شكرا لقرائتكم نيوم تعلن عن 9 وظائف إدارية وأمنية وهندسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم عن طرح (9) فرصة وظيفية في مجالات (إدارية وأمنية وهندسية) للعمل لدى شركاء نيوم برواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً على النحو التالي: تفاصيل الوظائف – مسؤول أمن

– مهندس تخطيط

– ممرض

– أخصائي تسويق

– مهندس ميكانيكي

– مهندس سلامة

– حاسب كميات

– مدير مكتب فني

– إداري قد يهمّك أيضاً الرواتب: رواتب تصل إلى (12,000) ريال شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة. طريقة التقديم: التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا