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شركة المراعي تعلن عن 100 وظيفة شاغرة

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شكرا لقرائتكم شركة المراعي تعلن عن 100 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي عن بدء التقديم على وظيفة بمسمى (سائق نقل ثقيل) على الشروط والتفاصيل التالية:

عدد الشواغر:

– 100 وظيفة

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الشروط:

– رخصة نقل ثقيل سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
– ألا يقل عمر المتقدم عن 26 سنة وكحد أقصى 49 سنة.
– المؤهل العلمي ثانوية عامة أو أقل.

المميزات:

– رواتب وبدلات مجزية تصل إلى 4593 ريالاً.

المقابلات الوظيفية:

– يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 يونيو 2023 م.
– المكان: مقر الغرفة الرئيسي.

طريقة التسجيل:

متاح التسجيل حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/1 هـ (الموافق 2023/6/19 م).

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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