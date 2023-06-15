شكرا لقرائتكم شركة المراعي تعلن عن 100 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت غرفة نجران بالتعاون مع شركة المراعي عن بدء التقديم على وظيفة بمسمى (سائق نقل ثقيل) على الشروط والتفاصيل التالية:

عدد الشواغر:

– 100 وظيفة

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الشروط:

– رخصة نقل ثقيل سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

– ألا يقل عمر المتقدم عن 26 سنة وكحد أقصى 49 سنة.

– المؤهل العلمي ثانوية عامة أو أقل.

المميزات:

– رواتب وبدلات مجزية تصل إلى 4593 ريالاً.

المقابلات الوظيفية:

– يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و 21 يونيو 2023 م.

– المكان: مقر الغرفة الرئيسي.

طريقة التسجيل:

متاح التسجيل حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/1 هـ (الموافق 2023/6/19 م).