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شكرا لقرائتكم فرص تدريب ووظائف بهيئة التخصصات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب التقديم في برنامج (مساعد طبيب الأسنان) المنتهي بالتوظيف في المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة الكبرى للرجال والنساء حملة البكالوريوس في التخصصات التالية:
التخصصات المتاحة
– أحياء
– أحياء دقيقة
– تقنية حيوية
– فيزياء
– كيمياء
– كيمياء حيوية
– فيزياء
– علم حيوان
– علم نبات
– فيزياء طبية
– علوم طبية حيوية
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مناطق التوظيف:
– الرياض
– جدة
– الدمام
– المدينة
– القصيم
– الخبر
– الأحساء
– حائل
– عنيزة
– خميس مشيط
– جازان
– الخرج
جهات التوظيف:
– وزارة الصحة
– وزارة الحرس الوطني
– مدينة الطبية بجامعة الملك سعود
– مجموعة سليمان الحبيب
– مستشفى د. سليمان فقيه
– جهات حكومية أخرى ومستشفيات كبرى.
– للإطلاع على جهات التوظيف: اضغط هنا
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصلاً على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.
– توفر السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
– معادلة الشهادة موضحاً فيها رقم الهوية والمعدل التراكمي (للحاصلين عليها من خارج المملكة).
– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية للاختبار المعتمد (STEP 60)
– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل حالياً.
– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.
التعليمات والمستندات المطلوبة للقبول:
– شهادة البكالوريوس ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.
– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.
– صورة من أصل شهادة اللغة الإنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة والموضحة أعلاه.
– سيتم استبعاد أي مقبول في أي برنامج إذا تبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة بعد بدء البرنامج.
– في حال تم التقديم على أكثر من برنامج واستيفاء جميع الشروط بالإضافة لشرط المفاضلة سيتم دعوة المتقدم لمقابلة واحدة.
– في حال انسحاب جهة التوظيف سيتم إلغاء طلبات المرشحين لنفس جهة التوظيف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/12/11هـ.