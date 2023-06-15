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شكرا لقرائتكم متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى في (عدة مدن بالمملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– مشرف أمن.
– مدير العقود.
– محاسب مبيعات.
– مدير أنظمة الدفاع السيبرانية.
– مراقب تكلفة الأسطول.
– أخصائي أول موارد بشرية.
– محلل مالي أول.
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أماكن العمل:
– الباحة.
– جدة.
– الخبر.
– الدمام.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا