شكرا لقرائتكم متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى في (عدة مدن بالمملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: – مشرف أمن.

– مدير العقود.

– محاسب مبيعات.

– مدير أنظمة الدفاع السيبرانية.

– مراقب تكلفة الأسطول.

– أخصائي أول موارد بشرية.

– محلل مالي أول. قد يهمّك أيضاً أماكن العمل: – الباحة.

– جدة.

– الخبر.

– الدمام. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا