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متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن

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شكرا لقرائتكم متاجر بنده تعلن عن وظائف في عدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بنده للتجزئة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية) فأعلى في (عدة مدن بالمملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مشرف أمن.
– مدير العقود.
– محاسب مبيعات.
– مدير أنظمة الدفاع السيبرانية.
– مراقب تكلفة الأسطول.
– أخصائي أول موارد بشرية.
– محلل مالي أول.

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أماكن العمل:

– الباحة.
– جدة.
– الخبر.
– الدمام.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.