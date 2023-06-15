شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بمركز إدارة النفايات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرز إدارة المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير وحدة استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المخاطر، الهندسة)، أو ما يعادلها.

– مدير إدارة مراجعة الجودة والتقارير: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، القانون، المالية، المخاطر، التأمين، الجودة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي استمرارية الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم حاسب، الهندسة)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضح إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 يونيو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)