وظائف شاغرة بشركة حماية الاتصالات والمعلومات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات “NTIS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف حماية الاتصالات والمعلومات

وأبرزت الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس عمليات التصنيع.

– فني الكترونيات.

– أخصائي الخدمات اللوجستية.

– مخطط التوريد.

– أخصائي المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)