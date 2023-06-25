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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بـ الجامعة السعودية الإلكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية توفر وظائف أكاديمية بنظام العقود السنوية لحملة الماجستير والدكتوراه (رجال / نساء) في مختلف كليات الجامعة وفروعها، حسب اللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط المتاحة
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- العمل في الوظائف المُعلَنة يتطلب التفرغ التام (دوام كامل).
3- أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.
4- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قِبل وزارة التعليم.
5- أن يكون نمط التعليم في الشهادة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.
6- ألا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن (جيد) في مرحلتي البكالوريوس والماجستير (أو ما يعادلها).
7- ألا يقل معدل المتقدم لوظيفة محاضر عن (جيد) في مرحلة البكالوريوس، و (جيد جدًّا) في مرحلة الماجستير (أو ما يعادلها).
8- يشترط أن يتطابق التخصص في البكالوريوس مع التخصص في الماجستير والدكتوراه للمتقدمين على الوظائف الأكاديمية. ويُستثنى من ذلك ما يلي:
– الحاصلون على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الصحية المُصنّفة من هيئة التخصصات الصحية للتعاقد على وظائف كلية العلوم الصحية.
– الحاصلون على درجة البكالوريوس في تخصصات الرياضيات أو الهندسة أو الإحصاء للتعاقد على وظائف أستاذ مساعد فقط بكلية الحوسبة والمعلوماتية.
– الحاصلون على درجة البكالوريوس في أي من تخصصات كلية إدارة الأعمال للتعاقد على وظائف كلية العلوم الإدارية والمالية.
– كما يجب مراعاة شرط اللغة الإنجليزية كما هو موضح في الجدول داخل التفاصيل أدناه.
9- أن يكون المتقدم لقسم العلوم الأساسية حاصلاً على المؤهل في “الفيزياء”.
10- أن يجتاز المتقدم جميع معايير المفاضلة المعتمدة في الجامعة، ومنها الاختبارات والمقابلات الشخصية.
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الكليات والأقسام:
1- كلية العلوم الإدارية والمالية.
2- كلية الحوسبة والمعلوماتية.
3- كلية العلوم الصحية.
4- كلية العلوم والدراسات النظرية:
– قسم العلوم الأساسية.
– قسم الإعلام الإلكتروني.
– قسم القانون.
فروع الجامعة:
– الرياض.
– الدمام.
– جدة.
– المدينة المنورة.
– القصيم.
– أبها.
– تبوك.
– جازان.
– الأحساء.
– نجران.
– حائل.
– ينبع.
– وغيرها من المدن.
التفاصيل:
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ملاحظة هامة:
– لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم.
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/07هـ الموافق 2023/06/25م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/12/13هـ الموافق 2023/07/01م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا