وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– موظف موارد بشرية/ المبيعات (الدمام): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير حسابات أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية، التجارة)، أو ما يعادلها.

– موظف موارد بشرية/ الخدمات الغذائية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)