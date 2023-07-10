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شكرا لقرائتكم 314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم عن وظائف (إدارية، تقنية، تعليمية، هندسية، فنية، خدمات مساندة، وغيرها) شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فما فوق)، للعمل بمدينة تبوك وفق المسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفة:-
1- أخصائي خدمة العملاء.
2- مساعد تنفيذي.
3- أخصائي مشروع.
4- أخصائي مالي.
5- أخصائي التأهيل الوظيفي.
6- مهندس تنفيذي واجهة أول.
7- قيادة استخبارات السوق.
8- قائد تجاري.
9- رئيس برنامج HiPo.
10- مراقب مالي (مدير).
11- أخصائي المشتريات.
12- رئيس شؤون أعضاء هيئة التدريس.
13- مدير أنظمة التنقل الرقمي.
14- مدير التنظيم والتراخيص (الترفيه والثقافة).
15- مدير تسويق.
16- مهندس التكلفة والتخطيط.
17- خبير تحليلات البيانات وإدارتها.
18- قائد خدمة العملاء.
19- مدير أول – بيئة الزراعة الخاضعة للرقابة.
20- قائد علاقات الشركاء – المشتريات.
21- مدير تسويق الشراكة – الغذاء.
22- أخصائي المرور والرفع الثقيل.
23- أخصائي أول الحوكمة والامتثال.
24- أخصائي التنبؤ بالطلب – الحرارية والوقود.
25- فني العمل الميداني.
26- محلل إستراتيجي.
27- رئيس عمليات الشراكة.
28- مدير التسويق.
29- محلل مالي.
30- اخصائي صيانة.
31- محلل بيانات – شبكات المياه.
32- قائد مالكي المنتجات.
33- مدير السكك الحديدية ، أوكساغون.
34- مدير تسويق أول.
35- مدير العلامة التجارية.
36- رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
37- مهندس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – هندسة وتصميم الشبكات.
38- مدير أول – مدير مشروع متعدد التخصصات – التخطيط الحضري.
39- مدير البرنامج.
40- مهندس العمليات الميدانية – محطات الضخ.
41- مدير التكليف.
42- مدير تعاقب المواهب وإدارة الوظائف.
43- رئيس تنمية الأصول الثقافية.
44- قائد أمن الميناء.
45- مدرب محاكي الرافعة ، عمليات الموانئ.
46- أخصائي أول ، الحوكمة.
47- مهندس تكليف.
48- قائد إدارة المشروع.
49- مدير تصميم أول – البنية التحتية.
50- قائد نظام إدارة المنح.
51- أخصائي توليد الطاقة المتجددة.
52- مدير اتصالات أول.
53- مدير المشروع.
54- أخصائي أول – مشاريع الهيدروجين.
55- أخصائي ، التشغيل.
56- مدير استدامة أول.
57- قائد الإستراتيجية.
58- مدير فني هيدروليكي.
59- مدير حوكمة الكيانات.
60- تطوير الأصول – مدير أول.
61- مدير أول – التحول – العمليات والحوكمة والامتثال.
62- محترف اقتصادي.
63- مدير الاستدامة.
64- مدير الإشراف والتنفيذ.
65- مدير – تحول – إعداد التقارير والتحكم.
66- قائد البضائع العامة.
67- مدير لوائح التعليم.
68- مدير تطوير الأصول.
69- مدير مشتريات الميناء.
70- مهندس توجيه الكابلات والقنوات الأرضية.
71- مدير – التحول – الأنظمة والامتثال ، الحوكمة.
72- مدير التعليم.
73- مدير البرنامج.
74- قائد وحدة (نظم معلومات إدارة المشروع).
75- مدير اللوجستيات.
76- محلل الأعمال.
77- مدير تنفيذي – عمليات الأمن.
78- عملية الانتقال قائد.
79- مدير – مكتب إدارة المشاريع والاستراتيجية.
80- مدير الأمن السحابي.
81- مدير تصميم أول.
82- مدير تجاري أول.
83- مدير الشركة – النمذجة.
84- مدير أول ، التخطيط المؤسسي.
85- مدير تطوير النظام البيئي.
86- رئيس العمليات.
87- مدير تصاريح أول.
88- مدير أول للتمويل الاستراتيجي للشركات – النمذجة.
89- تنفيذي جاذبية الأعمال.
90- أخصائي مشتريات العقد.
91- مدير أول – تربية الأحياء المائية.
92- مدير الاختبارات ومراقبة الجودة
93- مدير التخطيط
94- مدير تطوير أول – سكني
95- مدير تصميم تطوير الموانئ
96- أخصائي سكرتارية الشركات التابعة
97- مهندس المشروع.
98- مدير هندسة العبور.
99- مدير التوزيع الكهربائي ، تخطيط وهندسة الموانئ.
100- كبير مدققي الصحة والسلامة والأمن والبيئة.
101- مدير البناء.
102- قائد التكنولوجيا والبيانات (السيبراني والمرونة).
103- مدير أول – التمويل الاستراتيجي – تطوير الفنادق.
104- مدير التدريب الوظيفي.
105- أخصائي موحد (نظام معلومات إدارة المشروع).
106- منسق البرامج الرياضية والصيفية والبرامج الممتدة.
107- أخصائي مشتريات أول.
108- متخصص ، مركز الخليج للأبحاث المتكامل.
109- مدير هيكلة الصفقات.
110- أخصائي تخطيط التنقل والنمذجة.
111- مدير إدارة مخاطر مشروع رأس المال.
112- مدير أول الأمن السيبراني.
113- محلل ، مجلس الإدارة واللجان.
114- أخصائي تصميم وتطوير البنية التحتية.
115- مدقق الرئيسي للتأكيد الأساسي.
116- منسق / مدرس الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (إرسال).
117- مدير أول – استشارات الامتثال.
118- رئيس الإستراتيجية وصنع السياسات وتحليلات البيانات.
119- أخصائي أول نمذجة معلومات المباني.
120- محلل.
121- مدير دعم الأعمال.
122- مساعد شريك عمل خصوصية البيانات – الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.
123- مدير تكنولوجيا الفنادق.
124- عارض البيانات المالية.
125- رئيس الشؤون القانونية.
126- مدير مراقبة المشروع.
127- أخصائي الامتثال.
128- مساعد الخزينة.
129- مدير ذكاء أعمال السلع.
130- قائد فريق صيانة وتشغيل الأصول.
131- مدير إدارة أصول الطرق والتسليم.
132- أخصائي التوظيف.
133- أخصائي دعم الأعمال.
134- مدير – تخطيط القوى العاملة.
135- قائد التصميم والتطوير – سكني.
136- أخصائي عمليات إدارة النفايات ، الخط.
137- مشرف صيانة مرافق الموانئ.
138- محلل هيكلة الصفقات – استثمارات مالية.
139- مدير مشروع تطوير.
140- مدير البناء.
141- قائد مشروع ERI.
142- كبير مهندسي الحماية والتحكم.
143- قائد برنامج الاستراتيجية.
144- مدير التوظيف.
145- رئيس قسم البناء.
146- مدير نظم الأعمال.
147- رافعات المعدات الرائدة وتخطيط الموانئ والهندسة.
148- مدير أول إستراتيجية المواهب والقيادة الفكرية.
149- مدير الأصول البحرية.
150- اخصائي شراء الموانئ.
151- شريك تجاري الموارد البشرية.
152- مدير تطوير الضيافة – الفنادق.
153- مدير صيانة المرافق.
154- مهندس تطبيقات الويب – أخصائي أول.
155- مدير خدمات البناء.
156- رئيس خدمات الغذاء.
157- أخصائي ترجمة.
158- قائد حاوية TOS.
159- محاسب تمويل الأعمال.
160- مدير الاستجابة للانسكابات النفطية – البحرية.
161- مدير سكرتارية الشركات التابعة.
162- مدير تطوير الأصول.
163- خبير ضمان سلامة نظام السكك الحديدية.
164- أخصائي الأجهزة الخاصة بالمنافذ.
165- رئيس حوكمة البحوث.
166- مدير رعاية الأسماك.
167- مدير التحسين المستمر ، عمليات الموانئ.
168- مدير لوائح التعليم.
169- مسؤول التسجيل والاتصالات.
170- مدير تجربة العلامة التجارية.
171- أخصائي كفاءة استخدام المياه والدوران.
172- والمزيد من الوظائف الشاغرة.
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المميزات:
✔ رواتب تنافسية.
✔ انتقالات وإقامة مجانية.
✔ غسيل وتدبير منزلي مجاناً.
✔ رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.
✔ بدل سفر سنوي.
✔ وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).
✔ الدراسة – 60 ألف ريال سعودي لكل طفل حتى 3 أطفال.
✔ مكافأة سنوية 20-30٪ (حسب الأداء).
✔ خطة التوفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
✔ تأمين طبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين والأسرة وأولياء الأمور.
✔ الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.
✔ العمل عن بعد 24 يوم عمل سنويا.
طريقة التقديم:
التقديم على الوظائف متاح عبر الرابط التالي: اضغط هنا أو اضغط هنا