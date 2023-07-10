314 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى لدى شركة نيوم

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة نيوم عن وظائف (إدارية، تقنية، تعليمية، هندسية، فنية، خدمات مساندة، وغيرها) شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فما فوق)، للعمل بمدينة تبوك وفق المسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفة:-

1- أخصائي خدمة العملاء.

2- مساعد تنفيذي.

3- أخصائي مشروع.

4- أخصائي مالي.

5- أخصائي التأهيل الوظيفي.

6- مهندس تنفيذي واجهة أول.

7- قيادة استخبارات السوق.

8- قائد تجاري.

9- رئيس برنامج HiPo.

10- مراقب مالي (مدير).

11- أخصائي المشتريات.

12- رئيس شؤون أعضاء هيئة التدريس.

13- مدير أنظمة التنقل الرقمي.

14- مدير التنظيم والتراخيص (الترفيه والثقافة).

15- مدير تسويق.

16- مهندس التكلفة والتخطيط.

17- خبير تحليلات البيانات وإدارتها.

18- قائد خدمة العملاء.

19- مدير أول – بيئة الزراعة الخاضعة للرقابة.

20- قائد علاقات الشركاء – المشتريات.

21- مدير تسويق الشراكة – الغذاء.

22- أخصائي المرور والرفع الثقيل.

23- أخصائي أول الحوكمة والامتثال.

24- أخصائي التنبؤ بالطلب – الحرارية والوقود.

25- فني العمل الميداني.

26- محلل إستراتيجي.

27- رئيس عمليات الشراكة.

28- مدير التسويق.

29- محلل مالي.

30- اخصائي صيانة.

31- محلل بيانات – شبكات المياه.

32- قائد مالكي المنتجات.

33- مدير السكك الحديدية ، أوكساغون.

34- مدير تسويق أول.

35- مدير العلامة التجارية.

36- رئيس الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

37- مهندس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات – هندسة وتصميم الشبكات.

38- مدير أول – مدير مشروع متعدد التخصصات – التخطيط الحضري.

39- مدير البرنامج.

40- مهندس العمليات الميدانية – محطات الضخ.

41- مدير التكليف.

42- مدير تعاقب المواهب وإدارة الوظائف.

43- رئيس تنمية الأصول الثقافية.

44- قائد أمن الميناء.

45- مدرب محاكي الرافعة ، عمليات الموانئ.

46- أخصائي أول ، الحوكمة.

47- مهندس تكليف.

48- قائد إدارة المشروع.

49- مدير تصميم أول – البنية التحتية.

50- قائد نظام إدارة المنح.

51- أخصائي توليد الطاقة المتجددة.

52- مدير اتصالات أول.

53- مدير المشروع.

54- أخصائي أول – مشاريع الهيدروجين.

55- أخصائي ، التشغيل.

56- مدير استدامة أول.

57- قائد الإستراتيجية.

58- مدير فني هيدروليكي.

59- مدير حوكمة الكيانات.

60- تطوير الأصول – مدير أول.

61- مدير أول – التحول – العمليات والحوكمة والامتثال.

62- محترف اقتصادي.

63- مدير الاستدامة.

64- مدير الإشراف والتنفيذ.

65- مدير – تحول – إعداد التقارير والتحكم.

66- قائد البضائع العامة.

67- مدير لوائح التعليم.

68- مدير تطوير الأصول.

69- مدير مشتريات الميناء.

70- مهندس توجيه الكابلات والقنوات الأرضية.

71- مدير – التحول – الأنظمة والامتثال ، الحوكمة.

72- مدير التعليم.

73- مدير البرنامج.

74- قائد وحدة (نظم معلومات إدارة المشروع).

75- مدير اللوجستيات.

76- محلل الأعمال.

77- مدير تنفيذي – عمليات الأمن.

78- عملية الانتقال قائد.

79- مدير – مكتب إدارة المشاريع والاستراتيجية.

80- مدير الأمن السحابي.

81- مدير تصميم أول.

82- مدير تجاري أول.

83- مدير الشركة – النمذجة.

84- مدير أول ، التخطيط المؤسسي.

85- مدير تطوير النظام البيئي.

86- رئيس العمليات.

87- مدير تصاريح أول.

88- مدير أول للتمويل الاستراتيجي للشركات – النمذجة.

89- تنفيذي جاذبية الأعمال.

90- أخصائي مشتريات العقد.

91- مدير أول – تربية الأحياء المائية.

92- مدير الاختبارات ومراقبة الجودة

93- مدير التخطيط

94- مدير تطوير أول – سكني

95- مدير تصميم تطوير الموانئ

96- أخصائي سكرتارية الشركات التابعة

97- مهندس المشروع.

98- مدير هندسة العبور.

99- مدير التوزيع الكهربائي ، تخطيط وهندسة الموانئ.

100- كبير مدققي الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

101- مدير البناء.

102- قائد التكنولوجيا والبيانات (السيبراني والمرونة).

103- مدير أول – التمويل الاستراتيجي – تطوير الفنادق.

104- مدير التدريب الوظيفي.

105- أخصائي موحد (نظام معلومات إدارة المشروع).

106- منسق البرامج الرياضية والصيفية والبرامج الممتدة.

107- أخصائي مشتريات أول.

108- متخصص ، مركز الخليج للأبحاث المتكامل.

109- مدير هيكلة الصفقات.

110- أخصائي تخطيط التنقل والنمذجة.

111- مدير إدارة مخاطر مشروع رأس المال.

112- مدير أول الأمن السيبراني.

113- محلل ، مجلس الإدارة واللجان.

114- أخصائي تصميم وتطوير البنية التحتية.

115- مدقق الرئيسي للتأكيد الأساسي.

116- منسق / مدرس الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (إرسال).

117- مدير أول – استشارات الامتثال.

118- رئيس الإستراتيجية وصنع السياسات وتحليلات البيانات.

119- أخصائي أول نمذجة معلومات المباني.

120- محلل.

121- مدير دعم الأعمال.

122- مساعد شريك عمل خصوصية البيانات – الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال.

123- مدير تكنولوجيا الفنادق.

124- عارض البيانات المالية.

125- رئيس الشؤون القانونية.

126- مدير مراقبة المشروع.

127- أخصائي الامتثال.

128- مساعد الخزينة.

129- مدير ذكاء أعمال السلع.

130- قائد فريق صيانة وتشغيل الأصول.

131- مدير إدارة أصول الطرق والتسليم.

132- أخصائي التوظيف.

133- أخصائي دعم الأعمال.

134- مدير – تخطيط القوى العاملة.

135- قائد التصميم والتطوير – سكني.

136- أخصائي عمليات إدارة النفايات ، الخط.

137- مشرف صيانة مرافق الموانئ.

138- محلل هيكلة الصفقات – استثمارات مالية.

139- مدير مشروع تطوير.

140- مدير البناء.

141- قائد مشروع ERI.

142- كبير مهندسي الحماية والتحكم.

143- قائد برنامج الاستراتيجية.

144- مدير التوظيف.

145- رئيس قسم البناء.

146- مدير نظم الأعمال.

147- رافعات المعدات الرائدة وتخطيط الموانئ والهندسة.

148- مدير أول إستراتيجية المواهب والقيادة الفكرية.

149- مدير الأصول البحرية.

150- اخصائي شراء الموانئ.

151- شريك تجاري الموارد البشرية.

152- مدير تطوير الضيافة – الفنادق.

153- مدير صيانة المرافق.

154- مهندس تطبيقات الويب – أخصائي أول.

155- مدير خدمات البناء.

156- رئيس خدمات الغذاء.

157- أخصائي ترجمة.

158- قائد حاوية TOS.

159- محاسب تمويل الأعمال.

160- مدير الاستجابة للانسكابات النفطية – البحرية.

161- مدير سكرتارية الشركات التابعة.

162- مدير تطوير الأصول.

163- خبير ضمان سلامة نظام السكك الحديدية.

164- أخصائي الأجهزة الخاصة بالمنافذ.

165- رئيس حوكمة البحوث.

166- مدير رعاية الأسماك.

167- مدير التحسين المستمر ، عمليات الموانئ.

168- مدير لوائح التعليم.

169- مسؤول التسجيل والاتصالات.

170- مدير تجربة العلامة التجارية.

171- أخصائي كفاءة استخدام المياه والدوران.

172- والمزيد من الوظائف الشاغرة.

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المميزات:

✔ رواتب تنافسية.

✔ انتقالات وإقامة مجانية.

✔ غسيل وتدبير منزلي مجاناً.

✔ رحلتان في الشهر ذهابًا وإيابًا محليًا.

✔ بدل سفر سنوي.

✔ وجبات مجانية (فطور – غداء – عشاء).

✔ الدراسة – 60 ألف ريال سعودي لكل طفل حتى 3 أطفال.

✔ مكافأة سنوية 20-30٪ (حسب الأداء).

✔ خطة التوفير (خطة حوافز طويلة الأجل).

✔ تأمين طبي (تغطية صحية VVIP) للموظفين والأسرة وأولياء الأمور.

✔ الإجازة السنوية 30 يوم عمل في السنة.

✔ العمل عن بعد 24 يوم عمل سنويا.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح عبر الرابط التالي: اضغط هنا أو اضغط هنا