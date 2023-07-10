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شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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شكرا لقرائتكم شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 5- أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.
(Senior PMO Specialist)

6- مساعد مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.
(Assistant Manager-IT Audit)

7- مدير ثقافة ومشاركة الموظفين.
(Employee Engagement & Culture Manager)

8- أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات.
(Presales Principal-IT Infrastructure)

9- استشاري أول الابتكار.
(Innovation Senior Consultant)

10- مستشار تقني مساعد.
(Associate Technical Consultant)

مزايا العمل في شركة علم: (المصدر)
– رواتب شهرية تنافسية.
– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.
– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.
– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.
– العلاوة الاجتماعية الشهرية.
– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والإجازات المرضية.
– دعم تعليم الأطفال.
– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.
– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية والاشتراك في الوجبات الصحية).
– برامج الخصومات للموظفين.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة علم، عبر موقعها الرسمي:

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف عبر موقع لينكد إن: اضغط هنا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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