شكرا لقرائتكم شركة علم تعلن عن وظائف بعدة تخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 5- أخصائي أول مكتب إدارة المشاريع.
(Senior PMO Specialist)
6- مساعد مدير تدقيق تكنولوجيا المعلومات.
(Assistant Manager-IT Audit)
7- مدير ثقافة ومشاركة الموظفين.
(Employee Engagement & Culture Manager)
8- أخصائي البنية التحتية لتقنية المعلومات.
(Presales Principal-IT Infrastructure)
9- استشاري أول الابتكار.
(Innovation Senior Consultant)
10- مستشار تقني مساعد.
(Associate Technical Consultant)
مزايا العمل في شركة علم: (المصدر)
– رواتب شهرية تنافسية.
– مكافأة سنوية تتبع تقييم الأداء.
– التأمين الطبي للموظف وأسرته ووالديه.
– تعويض الرسوم الدراسية والشهادات المهنية.
– العلاوة الاجتماعية الشهرية.
– إجازة مدفوعة الأجر، بالإضافة للعطل الرسمية والإجازات المرضية.
– دعم تعليم الأطفال.
– دعم الإسكان للموظفين وفق لوائح محددة.
– دعم أسلوب حياة صحي (سوف نشاركك دفع رسوم عضوية الأندية الرياضية والاشتراك في الوجبات الصحية).
– برامج الخصومات للموظفين.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة علم، عبر موقعها الرسمي:
طريقة التقديم:
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