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شكرا لقرائتكم 21 وظيفة شاغرة لدى المؤسسة العامة للري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للري عن توفر 21 وظيفة شاغرة (للجنسين) بمختلف التخصصات (لا تشترط الخبرة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مسؤول استمرارية الأعمال.
- مسؤول التزام.
- محلل التحصين السيبراني.
- محلل عمليات الأمن السيبراني.
- محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.
- منسق مشروع.
- محلل أعمال تقنية المعلومات.
- مشغل تطبيقات.
- محلل أنظمة تحكم.
- محلل سياسات وتعرفة.
- محلل نظم معلومات جغرافية.
- مخطط الاستثمارات والخدمات.
- محلل أداء.
- محلل تخطيط الموارد البشرية.
- مسؤول توظيف.
- مسؤول رواتب.
- مسؤول مشتريات ومناقصات.
- محلل تخطيط المشاريع والتقارير.
- محلل استهلاك مياه.
- مشرف عمليات توزيع.
- مشرف عمليات مصارف.
التخصصات:
- إدارة الأعمال.
- نظم المعلومات الإدارية.
- إدارة الجودة.
- علوم الحاسب.
- الهندسة الميكانيكية.
- الهندسة الكهربائية.
- هندسة المباني.
- الهندسة الصناعية.
- الهندسة المعمارية.
- هندسة تصميم.
- الهندسة المدنية.
- هندسة الحاسب.
- هندسة الالكترونيات والتحكم.
- الاقتصاد.
- المالية.
- المحاسبة.
- التسويق.
- الموارد البشرية.
- إدارة سلاسل الإمداد.
- العلوم البيئية.
- الإحصاء.
- العلوم الزراعية.
- العلوم البيئية.
- أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضحت المؤسسة أن التقديم على الوظائف مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).
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