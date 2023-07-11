وظائف إدارية شاغرة لدى ساماكو

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة ساماكو للسيارات- التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مستشار/ تنفيذي مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في مدينة الرياض.

شروط ظائف شركة ساماكو

وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.

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التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)