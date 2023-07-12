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شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف إدارية لحملة (الشهادة الجامعية) مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مُحلل الرواتب (وظيفتان):
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– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.
2- أخصائي تحسين الجودة:
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة الجودة الصحية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- مُحلل الرواتب (وظيفتان):
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2- أخصائي تحسين الجودة:
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