شكرا لقرائتكم وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف إدارية لحملة (الشهادة الجامعية) مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مُحلل الرواتب (وظيفتان):

قد يهمّك أيضاً

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.

– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي تحسين الجودة:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة الجودة الصحية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مُحلل الرواتب (وظيفتان):

اضغط هنا

2- أخصائي تحسين الجودة:

اضغط هنا