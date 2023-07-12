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شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح التوظيف للجنسين بالمجالات الإدارية والصحية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
وظائف هيئة الصحة العامة:
– مدير إدارة مختبرات الأمراض الفيروسية.
– أخصائي أول منافسات.
– باحث مشارك.
– مساعد باحث.
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التخصصات المطلوبة:
– المختبرات الطبية.
– المالية.
– المحاسبة.
– الإدارة العامة.
– علم الأوبئة.
– الإحصاء الحيوي.
– الصحة العامة.
– أو ما يعادلها.
نبذة عن الهيئة:
– هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.
وفي 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة من خلال الرابط التالي: اضغط هنا