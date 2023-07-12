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شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الزكاة في عدد من التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة:
1- مستشار.
2- مدير محفظة.
3- أخصائي قيادة الحوكمة.
4- أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات.
5- أخصائي دراسات الزكاة والدخل.
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التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات المالية.
طريقة التقديم:
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