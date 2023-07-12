شكرا لقرائتكم وظائف بـ هيئة الزكاة في عدد من التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - الوظائف المتاحة: 1- مستشار.

2- مدير محفظة.

3- أخصائي قيادة الحوكمة.

4- أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات.

5- أخصائي دراسات الزكاة والدخل. قد يهمّك أيضاً التخصصات المطلوبة: – التخصصات الإدارية.

– التخصصات القانونية.

– التخصصات المالية. طريقة التقديم: – لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا