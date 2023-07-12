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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المركز السعودي لزراعة الأعضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء توفر وظائف شاغرة في التخصصات الطبية والصحية والإدارية والتقنية في (الرياض، جدة، المدينة، أبها)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- منسق طبي سريري (طبيب):
– مكان العمل (جدة، المدينة المنورة، أبها).
– بكالوريوس الطب والجراحة.
– خبرة سنتين يفضل في قسم الطوارئ أو العناية المركزة.
– تصنيف سارٍ من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– إجادة مهارات التواصل.
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2- منسق طبي سريري (ممرض):
– مكان العمل (جدة، المدينة المنورة، أبها).
– بكالوريوس التمريض.
– خبرة سنتين يفضل في قسم الطوارئ أو العناية المركزة.
– تصنيف ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
– إجادة مهارات التواصل.
3- أخصائي قيادي (إحصاء حيوي):
– مكان العمل (الرياض).
– درجة الماجستير أو الدكتوراه في تخصص (الإحصاء، الإحصاء الحيوي، علوم الحاسب) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها سنتين في منصب قيادي.
– إجادة استخدام البرامج الإحصائية.
– إجادة مهارات القيادة والتواصل.
موعد التقديم:
– التقديم على الوظائف مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/01/02هـ الموافق 2023/07/20م.
طريقة التقديم:
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد): [email protected]