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الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف في المجالين الرياضي والإداري بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُنسق أول مراقب المباراة:
– درجة البكالوريوس في علوم أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في المجال الرياضي أو ما مجال مشابه.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

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2- مُحلل إستراتيجي أول:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الإحصاء) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة كمُحلل إستراتيجي أو محلل أعمال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- منسق أول مراقب المباراة:
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2- مُحلل إستراتيجي أول:
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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