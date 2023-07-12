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وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة 

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شكرا لقرائتكم وظائف بـ المركز السعودي لكفاءة الطاقة  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف إدارية وهندسية، للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي مالي.
2- أخصائي مشروع المبادرات.
3- أخصائي أول التعاون الدولي.
4- مهندس كفاءة الطاقة (لا تشترط الخبرة).
5- خبير كفاءة الطاقة – قطاع خدمات توفير استهلاك الطاقة.

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التخصصات:

– العلوم السياسية.
– العلاقات العامة.
– الترجمة.
– المحاسبة.
– الإدارة المالية.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكيميائية.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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