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وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

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شكرا لقرائتكم وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير تطوير الأعمال.
2- أخصائي أول مراقبة المشتريات الاستراتيجية.
3- أخصائي تطوير أعمال.
4- أخصائي أول في أداء الشركات.
5- أخصائي أول توعية.
6- أخصائي أول شؤون الإعلام.

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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