شكرا لقرائتكم وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. الوظائف المتاحة: 1- مدير تطوير الأعمال.

2- أخصائي أول مراقبة المشتريات الاستراتيجية.

3- أخصائي تطوير أعمال.

4- أخصائي أول في أداء الشركات.

5- أخصائي أول توعية.

6- أخصائي أول شؤون الإعلام. قد يهمّك أيضاً التخصصات المطلوبة: – التخصصات الإدارية.

– التخصصات المالية.

– التخصصات التقنية.

– التخصصات الهندسية. طريقة التقديم: – التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا