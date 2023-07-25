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شكرا لقرائتكم وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف مُتعددة لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير تطوير الأعمال.
2- أخصائي أول مراقبة المشتريات الاستراتيجية.
3- أخصائي تطوير أعمال.
4- أخصائي أول في أداء الشركات.
5- أخصائي أول توعية.
6- أخصائي أول شؤون الإعلام.
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التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات التقنية.
– التخصصات الهندسية.
طريقة التقديم:
– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا