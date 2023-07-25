وظائف شاغرة لدى مطارات جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير معايير الوقود والامتثال: شهادة البكالوريوس في التخصص ذي الصلة.

– مدير أداء المناولة الأرضية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، إدارة المطارات).

– مهندس تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي صلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 29 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)