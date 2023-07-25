شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وهندسية شاغرة في متاجر الرقيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة، والمدينة المنورة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– محلل أعمال/ التجارة الإلكترونية (الخبر).

– مساعد الشؤون القانونية والامتثال (الخبر).

– محاسب أول/ حسابات المدفوعات (الخبر).

– موظف تجارة التجزئة (الخبر).

– مسؤول منشأة/ السلامة (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– مهندس صناعي (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– محلل مخزون (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– مساعد مبيعات (جدة).

– محاسب (الخبر).

– منسق التسليم (جدة).

– منسق التسليم (الرياض).

– منسق التسليم (المدينة المنورة).

– مساعد مبيعات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)