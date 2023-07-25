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معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

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شكرا لقرائتكم معهد الخطوط الحديدية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (معهد سرب) عن فتح باب التسجيل في برنامج الدبلوم المتخصص في صناعة ⁧الخطوط الحديدية⁩ للعمل في شركة مترو العاصمة – المشغل للمسارين الأول والثاني في قطار الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المزايا:

1- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب 3,000 ريال.
2- التوظيف في شركة مترو العاصمة (كامكو).
3- الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج يبدأ من 7,000 ريال.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي.
5- مدة التدريب 11 شهراً.

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الشروط:

– سعودي الجنسية
– عمر المتقدم بين 20-26 سنة
– دبلوم فني (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها في تخصص(كهرباء، ميكانيكا، الكترونيات) أو ما يعادلها.
– المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية (4 IELTS level) أو ما يعادلها.
– اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
– لائق طيباً.
– لم يسبق له الدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/01/18هـ الموافق 2023/08/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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