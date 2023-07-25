وظائف شاغرة لدى فروع الهيئة الملكية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة الملكية في كل من رأس الخير، والجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أمين مستودع (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، إدارة سلسلة الامداد).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 1 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)